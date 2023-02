Trudno powstrzymać łzy. Starają się pomóc każdej ofierze trzęsienia ziemi

Poruszająca sytuacja wydarzyła się w Stambule. Jeden z mężczyzn, który pracował jako ratownik, najwyraźniej wyciągnął spod gruzów kota. Zwierzakowi przestało bić serce i konieczna była reanimacja. Wprawiony człowiek wykonał kotu masaż. Po kilku chwilach widzimy, że maluch otwiera oczy. Zwierzak szybko dostaje trochę wody. Widać, że młody kociak jest wystraszony tym, co się stało, mocno spragniony i wyczerpany. Ratownicy starają się napoić go z ręki, gdyż sam nie jest w stanie utrzymać łepka. Po kilku chwilach zwierzę obejmuje dłoń ratownika swoją łapą. Choć oryginalny dźwięk nagrania jest zagłuszony muzyką, wyraźnie widać, że kot zaczyna miauczeć. Gdyby nie interwencja mężczyzny, zwierzak by nie przeżył.