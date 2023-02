Pies uparcie kopał w gruzach. Oto co się pod nimi kryło

Pies poprosił ludzi o pomoc. Powód rozdziera serce

Na nagraniu widzimy zaniepokojoną suczkę, która prowadzi osoby nagrywające całe zdarzenie do gruzowiska. Zwierzę próbuje samodzielnie łapami przerzucić kamienie, niestety z marnym skutkiem. Pies jest wyraźnie zdeterminowany do tego, by pozbyć się gruzów - próbuje szczątków budynku pozbyć się zębami. Mężczyźnie, którego widzimy na nagraniu, nie udało się odciągnąć czworonoga od niebezpiecznego miejsca.