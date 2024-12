Tyle powinna trwać drzemka. Inaczej obudzimy się rozbici

Mówi się, że drzemka w ciągu dnia to najlepszy sposób na zregenerowanie całego organizmu. Ale często po drzemce czujemy się bardziej zmęczeni niż przed zaśnięciem. Mateusz Majchrzak, który zajmuje się badaniem bezsenności, był gościem Kuby Jankowskiego. W podcaście "Balans" zdradził, ile powinna trwać idealna drzemka. Omówił też tematy związane z długością snu.

Wyregulowany rytm dobowy jest ważniejszy dla długości życia niż ilość godzin snu - mówi Mateusz Majchrzak. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy nie rozbijali pór wstawania o więcej niż półtorej godziny. Z niszczeniem naszego rytmu okołodobowego mamy do czynienia, gdy w tygodniu wstajemy o siódmej rano, a w sobotę wylegujemy się w łóżku do południa. Takie działanie destrukcyjnie wpływa na naszą psychikę, nastrój oraz sen.

- Pięć godzin snu to za mało dla znacznej większości ludzi - wskazuje Mateusz Majchrzak. Psycholog dodaje, że wszystko oczywiście zależy od trybu naszego życia. Jest to kwestia indywidualna, bo ludzie mają różne potrzeby. Ekspert wspomniał też o sportowcach. Ci, którzy trenują kilka razy dziennie, śpią ponad 9 godzin dziennie. Mają zwiększone zapotrzebowanie na sen.

