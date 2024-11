Psycholog w podcaście "Balans" zwraca uwagę na kwestie, które mogą wpływać na pomnażanie fortuny. Istotnym czynnikiem wpływającym na wielkość naszego majątku jest... urodzenie się w bogatej rodzinie. Gdy nie ma co liczyć na szybki zarobek, kluczowa jest wiedza finansowa. - Procent składany długo i powoli (...). Do tego trzeba nie wydać wszystkiego - stwierdza Brzeziński.

Zaznacza, że wielu ludzi nadal ma z tym problem i wydaje więcej, niż zarabia. A co z osobami, które znajdują się na najniższym poziomie ekonomicznym?

Dodaje, że w krajach azjatyckich nie jest niczym nadzwyczajnym odkładanie nawet 60-80 proc. miesięcznych dochodów. - Jest to trochę presja kulturowa.

Podkreśla też, że są osoby, które nigdy nie będą w stanie zaoszczędzić i wynika to z niesprzyjających okoliczności.

- Jest spora część osób, która zrobiła wszystko w życiu poprawnie, i ich dojechało. I trzeba brać na to poprawkę. (...) Każdy przykład trzeba rozpatrywać indywidualnie, bo część osób faktycznie jest w takiej sytuacji, a część nie ma charakteru i to jest dla nich wymówka - zaznacza.

