Uczeń dostał uwagę od katechety. Odpowiedź mamy wbija w fotel

Uczeń dostał uwagę od księdza

Na Facebooku na profilu "Cogdziekiedy Biała Podlaska" opublikowano treść uwagi, którą uczeń otrzymał od katechety. Chłopiec miał nie stosować się do poleceń nauczyciela, co rozjuszyło księdza. Uwaga wpisana do zeszytu miała zmotywować ucznia do lepszego zachowania.