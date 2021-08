Coraz więcej uczniów rezygnuje z lekcji religii. Minister Czarnek chce to zmienić

Ewelina ze smutkiem obserwuje to, co dzieje się na lekcjach religii. – Obowiązuje polityka Czarnka, która mówi że kobietę trzeba traktować przedmiotowo, ludzie LGBT to nie ludzie, a lekcje należy zaczynać od paciorka. Religia już nie jest nauką o miłości i szacunku. To nauka nienawiści i szufladkowania ludzi – podkreśla stanowczo.