Ukraiński aktor zginął, ratując dzieci. Oddał swoją kamizelkę kuloodporną

33-letni, utalentowany aktor uśmiecha się do swoich fanów poprzez zdjęcia na swoim profilu na Instagramie. Pod fotografiami można przeczytać: "Na zawsze w moim sercu", "Anioł", "Pashka", "Nie mogę w to uwierzyć, byłeś wspaniałym człowiekiem, do zobaczenia w raju".