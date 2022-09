Czym jest kwas hialuronowy?

Kwas hialuronowy to biopolimer, który naturalnie występuje w ludzkim organizmie pod postacią hialuronianu sodu, czyli soli sodowej kwasu hialuronowego. Jego największe ilości znajdują się m.in. w skórze właściwej, mazi stawowej, ciele szklistym oka, ścianach naczyń krwionośnych oraz w tkance łącznej. Wraz z wiekiem ilość kwasu hialuronowego w naszym organizmie ulega zmniejszeniu, czego konsekwencją jest utrata sprężystości skóry i pojawienie się zmarszczek.

Do czego służy kwas hialuronowy?

Kwas hialuronowy odgrywa istotną rolę w naszym organizmie. Jego podstawową funkcją jest zdolność wiązania wody w ilości, która przekracza 1000 razy masę jednej cząsteczki kwasu. Oznacza to więc, że kwas hialuronowy przede wszystkim zapewnia naszej skórze odpowiedni poziom nawilżenia. Wśród pozostałych funkcji kwasu hialuronowego wymienia się: zapewnienie wilgotności i sprężystości naskórka,

współtworzenie struktury ciałka szklistego oka,

wspomaganie procesów gojenia się ran i oparzeń,

wspieranie produkcji włókien kolagenowych,

przyspieszenie procesu tworzenia fibryny,

działanie przeciwrodnikowe, spowalniające procesy starzenia się,

ochrona skóry przed szkodliwymi czynnikami z zewnątrz.

Kwas hialuronowy jest również składnikiem mazi stawowej, w związku z czym wpływa na prawidłową ruchomość stawu oraz sprężystość chrząstki stawowej.

Kwas hialuronowy w kosmetyce

Kwas hialuronowy i jego pochodne (hialuronian sodu i hialuronian potasu) to substancje syntetyczne, które znajdziemy w składzie wielu kosmetyków o działaniu silnie nawilżającym i przeciwzmarszczkowym. Kwas hialuronowy stanowi składnik m.in. kremów i serum do twarzy, kremów pod oczy, balsamów, czy nawet kosmetyków do pielęgnacji włosów.

Ze względu na to, że ilość kwasu hialuronowego w organizmie maleje wraz z wiekiem, warto do swojej codziennej pielęgnacji wprowadzić produkty z jego dodatkiem. Dzięki temu, że ma on zdolność do wiązania cząsteczek wody, kosmetyki z kwasem hialuronowym skutecznie nawilżą naszą cerę, wygładzą zmarszczki i zapobiegną utracie wody z powierzchni skóry.

Jak stosować kwas hialuronowy?

To, w jaki sposób będziemy stosować kosmetyki z kwasem hialuronowym, zależne będzie od tego, na jaki produkt się zdecydujemy. Trzeba jednak wiedzieć, że kwas hialuronowy zwiększa wchłanianie innych składników aktywnych w głąb naszej skóry, dlatego zaleca się stosować go przed nałożeniem innych produktów do pielęgnacji twarzy.

Warto więc postawić na samodzielny kosmetyk w postaci roztworu lub żelu o konsystencji żelowo-wodnej. Kwas hialuronowy na twarz nakładamy po oczyszczeniu skóry i zastosowaniu toniku, jeszcze na wilgotną skórę. Po zaaplikowaniu kwasu hialuronowego przechodzimy następnie do kolejnego kroku pielęgnacji, czyli nałożenia kremu, olejku lub serum.

Zabiegi z kwasem hialuronowym

Zabiegi z wykorzystaniem kwasu hialuronowego to świetna alternatywa dla zabiegów wykonywanych w ramach chirurgii plastycznej. Budowa kwasu jest bowiem zgodna z budową naszych komórek, w związku z czym zabiegi z kwasem hialuronowym, są bardzo dobrze tolerowane przez ludzki organizm. Dużą popularnością cieszy się m.in. kwas hialuronowy na zmarszczki, który stosowany jest jako naturalny wypełniacz. Efektem takiego zabiegu będzie nie tylko widoczne zniwelowanie zmarszczek, ale także wzmocnienie jędrności i elastyczności skóry przy jej jednoczesnym nawilżeniu.

Stosowanie kwasu hialuronowego na usta celem ich powiększenia lub wymodelowania to również jeden z najczęściej wykonywanych zabiegów w ramach medycyny estetycznej. Czas utrzymywania się efektów powiększenia ust kwasem hialuronowym szacuje się na mniej więcej 6-12 miesięcy, niemniej jednak wszystko zależne będzie od trybu życia, indywidualnych predyspozycji oraz wieku osoby wykonującej zabieg.

Przeciwwskazania do zabiegów z kwasem hialuronowym

Mimo tego, że kwas hialuronowy jest w większości przypadków dobrze tolerowany i nie niesie za sobą praktycznie żadnych efektów ubocznych, istnieje kilka przeciwwskazań do jego stosowania. Zabiegów z użyciem kwasu hialuronowym nie zaleca się: kobietom w ciąży i karmiącym piersią,

osobom cierpiącym na choroby autoimmunologiczne,

osobom chorym na nowotwory,

osobom z infekcjami skórnymi,

osobom ze stanami zapalanymi skóry,

osobom z aktywną opryszczką,

osobom z trądzikiem,

osobom z nadwrażliwością na kwas hialuronowy.

Kwas hialuronowy a botoks – jakie są różnice?

Kwas hialuronowy i botoks to dwa najpopularniejsze zabiegi medycyny estetycznej. Obie substancje wykorzystywane są w celu redukcji zmarszczek, niemniej jednak przed wyborem zabiegu dla siebie, warto wiedzieć, jakie występują między nimi różnice. Kwas hialuronowy, jak zostało wspomniane, jest substancją, która naturalnie występuje w ludzkim organizmie. Botoks z kolei jest substancją wytwarzaną przez bakterie beztlenowe Clostridium botulinum. Jego działanie polega na blokowaniu neuroprzekaźnika, który inicjuje skurcz mięśni.

Kwas hialuronowy lepiej sprawdza się w przypadku zmarszczek statycznych, czyli takich, które powiązane są z procesami starzenia się skóry. Botoks natomiast wykorzystywany jest w przypadku zmarszczek dynamicznych (mimicznych), które powstają pod wpływem kurczenia się mięśni.

