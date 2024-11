Pozowała w mikrospódniczce. Wrzuciła fotki z sesji

Popularność zyskała dzięki udziałowi w programie "Top Model". Teraz prężnie działa w mediach społecznościowych i udziela się jako modelka. Tym razem na swoim Instagramie, który obserwuje niemal 400 tys. osób, podzieliła się kadrami z sesji zdjęciowej. Przed obiektywem stanęła w bardzo odważnej stylizacji, na którą nie każda by się zdecydowała. Nie zabrakło najgorętszego trendu tego sezonu.

Dla Anny Markowskiej moda to życiowa pasja. Jej styl głównie bazuje na elegancji i casualu. Na co dzień stawia na luźniejsze opcje, natomiast na eventach i ściankach błyszczy jak prawdziwa diwa. A jak wygląda przed obiektywem?

Tym razem padło na połączenie designerskiego stylu z "old money". Pierwsze skrzypce w tym looku odegrało czekoladowe futerko. Jest ono synonimem luksusu i elegancji, czego w tym zestawieniu nie zabrakło. W tym sezonie "futrzaste" okrycie nie ma sobie równych. Sztuczne futerka już przewijały się w poprzednich latach, jednak tej jesieni na dobre wpisały się w modowe trendy na całym świecie. Dlatego nic dziwnego, że modelka zdecydowała się na tę opcję.

Do tego dobrała czarne rajstopy, okulary i brązowe szpilki ze szpiczastym noskiem. Jednak element, który wzbudza największe kontrowersje w tym looku, to czarna "miniówka". Spódniczka, którą wybrała, jest wręcz mikroskopijnych rozmiarów. Ten odważny krok pokazuje, że modelka w kwestii modowej nie stawia sobie żadnych granic.

Zaszalała ze strojem. Nie wiadomo, na co patrzeć

Anna Markowska jest inspiracją modową dla wielu młodych kobiet. W jej kierunku padają zazwyczaj same komplementy - jeśli chodzi o dobór stylizacji. Tym razem nie mogło być inaczej. Fani znów docenili jej look.

