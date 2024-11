Infekcja w obszarze "trójkąta śmierci" może szybko się rozprzestrzenić za pomocą żyły twarzowej oraz żył ocznych. Mają one połączenie ze znajdującą się we wnętrzu czaszki – zatoką jamistą. Jak podkreśla lekarz, to może prowadzić do poważnych problemów ze zdrowiem m.in. zakrzepowego zapalenia zatoki jamistej, porażenia nerwów, a nawet śmierci. Dodatkowo blizna po wyciskaniu pryszcza może być trudniejsza do usunięcia niż sama niedoskonałość.