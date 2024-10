Nałóż na twarz. Szybko pożegnasz zmarszczki lub niedoskonałości

Dynia to warzywo szczególnie kojarzone z okresem jesiennym. W tym czasie nie tylko zdobi nasze mieszkania lub jest składnikiem popularnego kremu z dyni, ale potrafi być doskonałym składnikiem odżywczym dla naszej cery. Jej wszechstronne zastosowanie znalazło się również w kosmetyce, ponieważ właściwości, jakie zawiera, działają zbawiennie na naszą skórę.

Dynia jest bombą witaminową, która zawiera szereg mikroelementów i minerałów, które korzystnie wpływają na nasz organizm. Jeśli chodzi jednak o cerę, to zawarta w niej m.in. witamina A opóźnia proces starzenia się, utrzymuje prawidłowe nawilżenie skóry oraz ją wygładza. Jest także pomocna w walce z niedoskonałościami, czy wypryskami. Kolejny ważny składnik, który posiada to witamina E, nazywana również "witaminą młodości". Dzięki niej skóra staje się bardziej jędrna i elastyczna oraz redukuje drobne zmarszczki. Dodatkowo zawarty w niej cynk potrafi regulować wydzielanie sebum i działać normalizująco niwelując przetłuszczającą się cerę.

Dynia to warzywo dzięki, któremu wykonamy naturalny i ekologiczny kosmetyk w dosłownie kilka chwil. Jest także dużo tańszym zamiennikiem wśród drogich, sklepowych produktów. Ten sposób można także modyfikować według własnych potrzeb. Oto przepis na standardową, dyniową maseczkę, po której twarz staje się promienna, wygładzona i odmłodzona.

1. W pierwszej kolejności należy upiec dynię do miękkości i zebrać z niej cenną zawartość.

2. Następnie trzeba wrzucić ją do blendera i zmiksować na gładką i jednolitą masę.

3. Do naszej papki warto dodać troszkę cynamonu, kurkumy i miodu, co wzmocni działanie.

