Uważaj, żeby nie wdepnąć. Są widywane w Polsce

Na pierwszy rzut oka wygląda, jakby wpadł do niebieskiej farby. Niektórym trudno uwierzyć, że to jego naturalna barwa. Można go spotkać głównie w Karpatach. Upodobał sobie lasy oraz wilgotne wąwozy, gdzie nie brakuje murszejących pni. Pomrów błękitny, bo o nim mowa, to ślimak, którego nie sposób przeoczyć. W Polsce jest dość rzadkim okazem, dlatego każdy, kto go spotka, może mówić o szczęściu.