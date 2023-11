Użyj zamiast bułki tartej. Już nigdy nie zrobisz schabowego inaczej

To tradycja polskiej kuchni i polskiej gościnności. Nie ma chyba bardziej typowego dania niż kotlet schabowy. W Polsce pojawił się prawdopodobnie w XIX wieku i od tamtej pory zyskał szczególne miejsce na naszych stołach.

Choć w polskich domach schabowe robi się z części schabu bez kości (przez co bardziej przypominają sznycle), prawdziwy kotlet to tak naprawdę płat mięsa z części żebrowej z zachowaną przy nim kością.

Smażenie to równie ważny proces. Ewa Wachowicz radzi, by nie używać w tym celu oleju. Dużo lepiej sprawdzi się smalec i masło klarowane.

Zapraszamy na grupę FB – #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!