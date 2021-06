W kultowym "To właśnie miłość" grała puszystą sympatię premiera. Dziś ma 45 lat i jest nie do poznania

Życie po hicie

Największa sławę Martine McCutchean przyniosła rola w "To właśnie miłość" i brytyjskiej telenoweli "EastEnders". Okazuje się, że aktorstwo to nie jedyny konik artystki. Martine realizuje się także jako wokalistka. Jej singiel "Perfect Moment" osiągnął status platynowej płyty oraz zdobył pierwsze miejsca list przebojów w Wielkiej Brytanii i we Włoszech.