Kasia Cichopek pokazała twarz córki. Helenka zaliczyła teatralny debiut

Cała rodzina Kasi Cichopek wygląda jak z pocztówki. Kasia Cichopek postanowiła na wielki dzień swojej córeczki założyć piękną, kwiecistą sukienkę. Letnią stylizację uzupełniła modnymi naszyjnikami i okularami przeciwsłonecznymi wykończonymi łańcuszkiem. Jednak to, co najbardziej przykuwa wzrok, to szeroki uśmiech szczęśliwej mamy.