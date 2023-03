W szkole trwały rekolekcje. To usłyszała od dyrektora

Rekolekcje w trakcie lekcji? Nauczyciele i rodzice mówią "dość"

Z kolei Fundacja Wolność od Religii apeluje do dyrekcji szkół, by rekolekcje nie były przeszkodą w prowadzeniu normalnych lekcji. Wciąż bowiem dominuje podejście: dzieci niechodzące na religię do świetlicy, a cała reszta do kościoła. Taka praktyka obowiązuje w szkole, w której pracuje pani Danuta, która wypowiedziała się we wspomnianym artykule "Newsweeka". Kobieta co roku otrzymuje od dyrekcji polecenie, by odprowadzać dzieci do kościoła.