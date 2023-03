Ksiądz nie da rozgrzeszenia. Tych grzechów nie może odpuścić

Wielki Post jest dla katolików okresem szczególnym. Wielu z nich bierze udział w wielkopostnych nabożeństwach, a przed samymi świętami przystępuje do spowiedzi wielkanocnej. Drugie przykazanie kościelne nakazuje bowiem, by przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty, a trzecie - by przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć komunię. Nie za wszystkie grzechy można otrzymać jednak rozgrzeszenie.