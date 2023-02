W tych swetrach duży biust będzie się pięknie prezentował

Niestety, niektóre fasony swetrów nie tylko nie podkreślają pięknej linii biustu, ale mogą go wręcz zniekształcić i sprawić, że cała sylwetka straci harmonijne proporcje. Właścicielkom obfitych piersi nie polecamy swetrów z golfem, a także fasonów z płytkim, okrągłym dekoltem. W obu przypadkach biust będzie się wydawał jeszcze większy, niż w rzeczywistości, a to sprawi, że sylwetka będzie ciężka i nieproporcjonalna. Unikaj także sznurowań, haftów i dużych aplikacji w okolicy dekoltu. Twoje piersi są n tyle atrakcyjne, że nie musisz skupiać na nich uwagi wyrazistymi ozdobnikami. Proste, luźne swetry z dekoltem bez ozdobnych dodatków – to strzał w dziesiątkę.