Walczy o dobro niewidomych synków. Okrucieństwo urzędników nie zna granic

Dwa razy w roku jeździmy do Ośrodka w Laskach dla dzieci niewidomych na tygodniowe mini turnusy. Są to spotkania w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Raz w roku wyjeżdżamy na dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny. Koszt takiego turnusu w przypadku naszych dzieci to ok. 12 -13 tys. zł. Z czego 30 proc. pokrywa PCPR, natomiast pozostałą część musimy uzbierać. Do tego dochodzą comiesięczne wydatki na zajęcia z rehabilitacji ruchowej, zajęć z neurologopedami, hipoterapię, leki, dojazdy do ośrodków. Miesięcznie pochłania to ok. dwóch tys. zł. Dlatego toczymy ciągłą walkę o środki finansowe, czując strach, że będzie gorzej.