Wąsik zniknie w mig. Wystarczą składniki z kuchni

Wszystkie składniki należy ze sobą wymieszać aż do otrzymania w miarę jednolitej papki. Naturalną maseczkę należy nałożyć na twarz na około 20 minut do całkowitego zaschnięcia. Następnie powinno się ją zetrzeć, pocierając palcami o twarz od dołu do góry. Pozostałości zmyć letnią wodą. Problem meszku na twarzy czy nawet delikatnego wąsika powinien zniknąć. Ważne jest jednak, by przed przetestowaniem tej tiktokowej metody zrobić na ciele, np. za uchem, próbę uczuleniową.