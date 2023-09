Wąskie spodnie są już passé? Pokazała, co nosić w nowym sezonie

Klasyczny duet kolorów

Katarzyna Tusk podzieliła się jesienną stylizacją. Na InstaStories blogerka zaprezentowała model spodni, który sprawdzi się zarówno w eleganckich, jak i sportowych lookach. Wygląda na to, że spodnie z wąską nogawką to już przeszłość. Do łask wracają dzwony.