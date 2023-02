Ważna wiadomość dla emerytów. Niektórzy dostaną nawet tysiąc więcej

1 marca tego roku dojdzie do rekordowej waloryzacji emerytur. W tym roku wynosi ona aż 14,8 proc, a gwarantowana podwyżka świadczenia to 250 zł. Jednak - jak pisze "Business Insider" - z danych ZUS wynika, że ponad 100 tys. emerytów może liczyć na dużo większy wzrost świadczenia - nawet do 1 tys. zł brutto.