Wdała się w romans z mężem aktorki. Szybko pożałowała

Po kilku latach Ilona Łepkowska przyznała, że związek z Erwinem Wencelem zakończył się dla niej utratą zdrowia psychicznego. - To był traumatyczny związek, który nauczył mnie, by nie ufać bezgranicznie ludziom. To, że coś na samym początku wygląda pięknie, może być wyłącznie pozorem. Dzisiaj z wielką rezerwą patrzę na mężczyzn - powiedziała w rozmowie z "Galą".