Wegańska zupa ziemniaczana z kilku składników. Tania, sycąca, a przy tym doskonale rozgrzewa

Ile rodzin, tyle przepisów na zupę ziemniaczaną – w końcu kartoflanka to jedna z tych zup – obok rosołu, pomidorówki i ogórkowej, które wielu z nas kojarzą się z dzieciństwem i babciną kuchnią. Podstawą każdego przepisu są ziemniaki, jednak pozostałe składniki mogą się różnić. Choć Magda Gessler proponuje zupę ziemniaczaną na wędzonce, w naszym przepisie nie znajdziecie ani mięsa, ani produktów pochodzenia zwierzęcego.

Zupa ziemniaczana – przepis na wegańską kartoflankę

Do przygotowania naszej zupy potrzeba jedynie kilku podstawowych składników. Tak przygotowana baza jest już sama w sobie na tyle pyszna, że nie trzeba do niej dodawać innych produktów – można ją podawać solo lub z chlebem. Warto jednak dorzucić do niej kilka składników ekstra, które podkręcą smak oraz dodadzą wartości odżywczych.