Weszła na plan "PnŚ". Jej stylizacja wręcz razi w oczy

Małgorzata Opczowska chętnie chwali się na Instagramie swoimi stylizacjami z "Pytania na śniadanie". Ostatnio weszła na plan programu w stylizacji, która ściągała wszystkie spojrzenia. A to za sprawą rażącego, różowego odcienia. Prezenterka przywdziała go od stóp do głów. Czyżby podążała za trendem barbiecore?