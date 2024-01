Weszła na ściankę. Prześwitujący materiał "zrobił robotę"

Ten hitowy thriller zwodzący na pokuszenie można obejrzeć na platformie Prime Video. Do tej pory doczekał się dwóch nominacji do Złotych Globów. Natomiast czy otrzyma nominację do nagrody BAFTA? Tego dowiemy się już 18 stycznia. Tymczasem gwiazdy pojawiły się w Beverly Hills na 2024 BAFTA Tea Party. Na czerwonym dywanie stanęła m.in. gwiazda "Saltburn" Rosamund Pike.