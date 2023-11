Weszła w czerwonym garniturze. Krój nie zdał egzaminu

Agata Kornhauser-Duda zdecydowała się na garnitur w odcieniu czerwieni z domieszką różu – kolor intrygujący, ale nie rażący. Jeśli chodzi o krój, mamy tu do czynienia z klasycznymi spodniami w kant ze zwężającymi się nogawkami oraz dwurzędową, taliowaną marynarką ze złotymi guzikami. Jednak nie była ona dobrym wyborem, gdyż nienaturalnie wydłużyła tułów i zniekształciła tym samym proporcje sylwetki. Odrobinę krótsza byłaby o niebo lepsza.

Pierwsza dama włożyła pod marynarkę gładki, biały top, co było udanym pomysłem, gdyż czerwony garnitur jest na tyle mocnym elementem, że nie potrzebuje już rzucającego się w oczy towarzystwa. Jeśli chodzi o buty, wybór padł na kontynuację czerwieni w formie czółenek na obcasach. Trzeba przyznać, że Agata Kornhauser-Duda ma na swoim koncie lepsze stylizacje.

