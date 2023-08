Wetrzyj w deskę i zostaw na 15 minut. Żółte plamy znikną w mig

Do pudełka z wieczkiem wsyp sodę i kwasek cytrynowy. Mydło zetrzyj na tarce i rozpuść je w niewielkiej ilości wody. Wlej je do sody wymieszanej z kwaskiem i skrop kilkunastoma kroplami wybranego przez siebie oleju eterycznego. Jeśli pasta będzie za gęsta, dodaj do niej nieco wody. Zakręć wieczko. Pastę trzymaj w suchym miejscu. Wyczyści zarówno armaturę, jak i ceramikę, a także stal. Możesz też użyć jej do odplamiania i wybielania ubrań. Będą śnieżnobiałe i pachnące.