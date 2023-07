Widać ją było z daleka. Spójrzcie, jak ubrała się na koncert

"Dziękuję z całego serca za jeden z najpiękniejszych koncertowych przeżyć" - wyznała Ewa Farna po koncercie na Colours Of Ostrava. Atmosfera na festiwalu była równie energetyzująca, co wystrzałowa stylizacja wokalistki. Koloru, jaki artystka wybrała na wydarzenie, nie sposób przeoczyć. Ogień — tak najlepiej w skrócie opisać to, jak wyglądała na jednej z największych imprez muzycznych w Czechach.