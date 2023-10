Widziały śmierć 5-letniego kolegi. Psycholożka mówi o konsekwencjach

Dziecko w wieku pięciu lat niekiedy nie ma świadomości, czym jest śmierć. Może nie rozumieć, co tak naprawdę się stało. Jest w ogromnym szoku, który może wywołać u niego wiele najróżniejszych emocji. To, co jest jednak w tym momencie najważniejsze, to wsparcie bliskich mu osób - zwłaszcza rodziców. Przy dochodzeniu do siebie po takim zdarzeniu kluczowe jest wsparcie psychologiczne, poczucie bezpieczeństwa i obecność najbliższych. W chwili, kiedy będzie na to gotowe, rozmowa. Należy wytłumaczyć dziecku, że otaczają go nie tylko osoby dobre, ale i złe.