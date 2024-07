Widzisz je w lesie? Takie grzyby omijaj szerokim łukiem

Grzyby są bogatym źródłem wielu składników odżywczych. Zawierają sporo białka, witaminy z grupy B, witaminę D, minerały (potas, fosfor oraz selen), a także błonnik. Są niskokaloryczne, dlatego warto włączyć je do swojego jadłospisu — zwłaszcza w sezonie.

Czy grzyby z robakami są bezpieczne? Robaczywe grzyby to takie okazy, które zostały zaatakowane przez larwy owadów. Najczęściej są to larwy muchówek. Składają tam jaja. Żerują na miąższu grzybów, tworząc w nich dziury. Grzyby mogą podgryzać również ślimaki, wiewiórki, dziki albo sarny.

