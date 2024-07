Grzybiarze są załamani. Nie mają dobrych wieści

Chociaż najlepszy sezon na grzyby przypada w Polsce na jesienne miesiące, to do tej pory często w lasach można było spotkać grzyby również tą wcześniejszą porą. To właśnie w lipcu pojawiają się pierwsze grzyby rurkowe, czyli te z "gąbką pod kapeluszem". W okresie wakacyjnym grzybiarze poszukują zazwyczaj borowików szlachetnych, a także koźlarzy, maślaków i podgrzybków.