Widzisz na wędlinie tęczowy połysk? Zobacz, co oznacza

Tęczowy połysk na wędlinie

Jednym ze wciąż nurtujących nas pytań jest to, czym jest kolorowy połysk na szynce, który przypomina tęczę? Ten detal wprowadza wiele osób w niepokój, tym samym zastanawiając się, czy powinno ją zjeść, czy wyrzucić. Jedni twierdzą, że to chemia inni, że wędlina stała się nieświeża, a jeszcze inni zupełnie nie przywiązują do tego uwagi.

Okazuje się, że specyficznie kolorowe plasterki, to nic innego jak zmiana struktury mięsa poprzez przemieszczanie się włókien i światła, które pada na jej powierzchnię. To załamane światło powoduje, że na wędlinie pojawiają się charakterystyczne "tęczowe" barwy. Dlatego nie oznacza to nic złego i bez większych przeszkód możemy ją zjeść.

Kiedy wędlina nie nadaje się do spożycia?

Często po zakupie lub otwarciu naszej szynki zastanawiamy się, przez ile możemy ją jeść? Niestety nie zawsze jesteśmy w stanie rozpoznać to po dacie przydatności do spożycia. Dlatego musimy sami ocenić czy przypadkiem nie jest zepsuta. Najlepiej już podczas zakupów, należy zwrócić uwagę na jakość oraz na wizualny wygląd szynki, co będzie świadczyło o jej świeżości.

Pierwszą kwestią, która będzie mówić o niezdatności produktu, będzie zapach. Jeśli mamy do czynienia z nieprzyjemną, wręcz kwaśną czy zgniłą wonią, to szynka nie nadaje się do spożycia. Kolejnym znakiem będzie charakterystyczna lepkość i zmieniona barwa. Jeśli szynka nie jest lekko różowa, a zawiera szary lub zielony odcień to oznaka przeterminowania. Bezwzględną cechą, która wyklucza zjedzenie wędliny, jest pleśń. Nawet jeśli pojawiła się na niewielkim kawałku, to całość jest do wyrzucenia. Zjedzenie choćby takiego kęsa może spowodować nieprzyjemne konsekwencje zdrowotne.

