Nie wyrzucaj tego! Te produkty możesz zjeść spokojnie po terminie

Powodem, dla którego większość z nas wyrzuca jedzenie, jest przegapienie terminu, w którym dany produkt nadaje się do skonsumowania. Jednak niepoprawne czytanie etykiet to nasza kolejna nieuwaga, przez którą żywność trafia do śmietnika. Duża część z nas mylnie interpretuje dwa sformułowania: "należy spożyć do…" i "najlepiej spożyć przed…".