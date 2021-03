Więcej niż zwykły zegarek - lepiej od zwykłego smartwatcha. Zakochasz się w tych zegarkach...

Zadziwisz się, że to smartwatch!

Smartwatch jeszcze nie wyparł tradycyjnego, analogowego zegarka, ale wygląda na to, że staje się coraz popularniejszy. Czy jest to drogi sprzęt? Niekoniecznie. W przystępnej cenie jeszcze do niedawna można było nabyć głównie sportowe opaski o ograniczonej funkcjonalności. Nie pasowały do innych ubrań (poza minimalistycznymi modelami), a już zwykły smartwatch o typowo sportowej stylistyce - prezentował się dziwacznie. Jeśli bliższa jest ci elegancja, a tendencja do łączenia odmiennych stylów nie jest twoją mocną stroną, możesz wybrać nowoczesny zegarek o ujmująco ponadczasowym wyglądzie.