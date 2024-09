Większość robi to źle. Kiedy należy solić wodę?

Z pozoru proste pytanie o to, kiedy należy solić wodę na makaron czy ryż, wywołuje zaskakująco wiele kontrowersji. Każdy z nas ma swoje nawyki, które wyniósł z domu, ale niewielu zdaje sobie sprawę, że niewłaściwy moment dodania soli może nie tylko wpływać na jakość gotowania, lecz także niszczyć garnki.

Wielu ludzi solić wodę na makaron lub ryż zaraz po jej wlaniu do garnka, jeszcze zanim postawią go na kuchence. Ta praktyka jest jednak jednym z najczęściej popełnianych błędów, który może prowadzić do powolnej zniszczenia naszych garnków.