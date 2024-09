Wyczyść w mig pokrętła od kuchenki. Będą jak nowe

Kiedy sprzątamy kuchnię, zwykle nie wystarczy szybkie przetarcie sprzętów AGD wilgotną szmatką. Zwłaszcza jeżeli mówimy o kuchence czy piekarniku - osadzający się tłuszcz jest bardziej skomplikowany w usunięciu.

Na całe szczęście istnieją mikstury domowej roboty, które poradzą sobie zarówno z tłuszczem, jak i zaschniętymi resztkami jedzenia. Ten specyfik dotrze do każdej szczeliny, dzięki czemu nasza kuchenka czy też piekarnik będą lśnić czystością.

Przygotuj domowy spray. Pokrętła od kuchenki będą lśnić

W sklepach znajdziemy mnóstwo środków chemicznych, których producenci zapewniają nas w informacji na opakowaniu, że w kilka minut pozbędziemy się uciążliwych zabrudzeń. Często takie produkty niemało kosztują, a niestety... ich stosowanie przynosi marne rezultaty.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Na całe szczęście istnieją domowe metody, znacznie tańsze i do tego o potwierdzonej skuteczności. W przypadku usuwania tłustych plam z pokręteł kuchenki świetnie się sprawdzi spray, który zrobimy z trzech składników, które prawdopodobnie znajdują się w naszych zapasach. Zanim jeszcze przystąpimy do sprzątania, sprawdźmy, czy nasze pokrętła odkręcają się od kuchenki - to ułatwi dokładnie ich wyczyszczenie.

Do przygotowania niezawodnego środka do sprzątania potrzebujemy jedynie sody oczyszczonej, proszku do prania oraz soku z cytryny. Przyda się również butelka z atomizerem. Wystarczy, że w butelce zmieszamy ze sobą pół szklanki soku z cytryny z łyżeczką proszku do prania oraz łyżeczką sody oczyszczonej. Po dokładnym zmieszaniu składników rozprowadzamy z pomocą atomizera substancję na zabrudzonych miejscach. Później przetrzyjmy zabrudzone miejsca ściereczką do sucha - problem z zabrudzoną nawierzchnią powinien się rozwiązać.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

© Materiały WP