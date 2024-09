Rosół robi się "toksyczny". Jedno warzywo psuje wszystko

Rosół podany w niedzielę? W wielu domach to niemal tradycja. Oczywiście następnego dnia możemy dzięki niemu zajadać się inną zupę. Stanowi bowiem doskonałą bazę m.in. do pomidorówki oraz ogórkowej. Jak jednak go przyrządzić, by był nie tylko smaczny, ale również zdrowy? Trzeba pamiętać o jednym.