Wielkie sprzątanie plaż, Czysty Bałtyk po raz pierwszy

Tatry i Bałtyk to bezsprzecznie dwa piękne i niezwykle cenione przez nas zakątki Polski. Czy potrafimy jednak szanować to piękno? Czy myślimy o naszych dzieciach i wnukach, starając się by pozostawić te miejsca takimi, jakimi je znamy? Każdy z nas jest odpowiedzialny za to w jaki sposób korzysta z natury. Inicjatywy Stowarzyszenia Czysta Polska i jej partnerów mają o tym przypominać.