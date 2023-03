Wlej do kretowiska. Krety uciekną co do jednego

Sposoby na odstraszenie kretów. Spróbuj tego

Krety nie lubią też innych, często zaskakujących dla nas zapachów. Odstrasza je chociażby woń ludzkich włosów oraz sierści domowych zwierząt, jak psy czy koty. Wystarczy zebrać więc włosy ze szczotki, zwinąć w kulkę i wsadzić ją do kretowiska. Tak samo trzeba postąpić po wyczesaniu czworonoga. Co zaskakujące, wypłoszą je także zwierzęce odchody. Możemy więc zebrać zawartość kuwety i również wrzucić ją do kreciej nory.