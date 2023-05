Wlej pod hortensje. Niezwykłe, co się stanie

Hortensje to jedne z najpiękniejszych i zarazem najchętniej uprawianych kwiatów ogrodowych. Najczęściej występują w trzech kolorach — różowym, białym i niebieskim. Mało kto wie, że kolor hortensji można zmienić. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Hortensje to kapryśne i wymagające kwiaty, które wymagają nieustannej pielęgnacji. Trzeba zapewnić im odpowiednią ziemię i ilość światła. Nie można zapominać też o ich regularnym podlewaniu i dokarmianiu nawozami. W przeciwnym wypadku kwiaty po prostu nie zakwitną. Mało kto wie, ale kolor hortensji można zmienić za pomocą odpowiedniej pielęgnacji. Kluczowy jest tutaj... odczyn ziemi. Wyjaśniamy, jak zmienić kolor hortensji.

Dlaczego hortensja zmienia kolor?

Hortensja doskonale rozwija się w ziemi o lekko kwaśnym odczynie. Najlepsza ziemia do hortensji to taka, której pH mieści się w przedziale 5-6,5 pH. To właśnie odczyn ziemi wpływa na to, jaki kolor przybierają jej kwiaty. Jeśli rozwija się ona w lekko kwaśnej ziemi, kwiaty stają się niebieskie bądź fioletowo-niebieskie. Nieco inaczej jest w przypadku, kiedy hortensje rosną w ziemi o wysokiej zawartości wapnia. Wówczas jej kwiaty kwitną na różowo.

Poziom pH ziemi, w której kwitnie hortensja, jest wyznacznikiem tego, jaki kolor będą miały jej kwiaty. Jeśli nie wiesz, jakie pH ma ziemia, w której rośnie twoja hortensja, możesz sprawdzić to łatwy sposób. Wystarczy, że zaopatrzysz się w papierek lakmusowy. Do niewielkiego pojemnika wrzuć ziemię, w której wzrasta hortensja i zalej ją wodą destylowaną. Następnie do pojemnika z wodą i ziemią włóż papierek lakmusowy i pozostaw go tam na pół minuty. Po tym czasie papierek zabarwi się na konkretny kolor, który wskaże poziom pH ziemi.

Jak zmienić kolor hortensji?

Kolor hortensji można zmienić — z niebieskiego na różowy i odwrotnie: z niebieskiego na różowy. Wystarczy zmienić odczyn gleby, w której roślina się rozwija. Jak to zrobić? Jeśli chcesz, żeby twoje hortensje zakwitły na niebiesko bądź fioletowo, musisz zwiększyć poziom glinu w ziemi. W tym celu rozrób 10 ml ałunu potasowego, amonowego lub sodowego z dwoma litrami wody. Tak przygotowanym roztworem podlewaj hortensję raz na dwa tygodnie. Najlepsze efekty osiągniesz, jeśli zaczniesz podlewać roślinę jeszcze wiosną, zanim zawiążą się na niej pierwsze kwiaty. W krótkim czasie zauważysz, że twoje hortensje zmieniają kolor na niebieski.

Jeśli twoje hortensje kwitną na niebiesko, a marzysz o różowych kwiatach, zacznij podlewać je nawozem, który podwyższy poziom wapnia w glebie. W tym celu zainwestuj w nawóz o wysokiej zawartości wapnia i magnezu. Dostaniesz go w każdym sklepie ogrodniczym. Podobnie jak w poprzednim przypadku, pierwsze nawożenie powinno odbyć się wiosną. Nawóz stosuj zgodnie z zaleceniami producenta. Pamiętaj jednak o regularnym sprawdzaniu pH ziemi. Nie powinno być one wyższe niż 6,2, bowiem może negatywnie odbić się to na hortensji. Odczyn sprawdzaj raz na dwa, trzy tygodnie, używając do tego papierka lakmusowego.

