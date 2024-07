Włoski manicure robi furorę. Koniec płacenia za hybrydy

Nie każda z nas preferuje żelowe przedłużanie paznokci, które jest czasochłonne, kosztowne i może negatywnie wpływać na kondycję płytek. Samodzielne zapuszczanie paznokci również nie jest proste, ponieważ mogą się one łatwo złamać podczas codziennych czynności.

Włoski manicure to technika, której podstawą jest malowanie paznokci w sposób, który optycznie je wydłuża. Dzięki niej paznokcie wydają się dłuższe, a palce smuklejsze, co szczególnie przypadnie do gustu kobietom o szerokich płytkach.