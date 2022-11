Włóż gąbkę do lodówki. Ten trik sprawdzi się w każdej kuchni

Gąbka do mycia naczyń nie tylko przy zlewie

Choć gąbka do mycia naczyń coraz częściej zastępowana jest przez zmywarkę, nadal jest w każdej domowej kuchni. Gąbki wykorzystywane są nie tylko do mycia naczyń. Doskonale czyszczą, dlatego sprawdzą się przy myciu kuchenki czy piekarnika. Świetnie poradzą sobie z umyciem zlewu czy innych miejsc, w którym na czyszczenie trzeba poświęcić więcej czasu. Tak z gąbki korzysta większość osób. Niewiele wie, że można skorzystać z niej także w inny sposób. Przyda się do tego, by utrzymać świeżość oraz właściwy zapach w lodówce.