Brudny dywan? Wyczyścisz go z użyciem produktów spożywczych

Chociaż rekomenduje się, by jasne dywany prać co pół roku, a ciemnie raz na kilka miesięcy, to zazwyczaj do działania motywują nas plamy, które nagle pojawiają się na ich powierzchni. Rozlany napój lub ślady po butach mogą być trudne w usunięciu, jeśli nie zareagujemy od razu. Znamy sposoby na pozbycie się tych zabrudzeń. Nie musisz przy tym biegać do sklepu, bo potrzebne produkty zapewne masz w domu.