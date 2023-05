Włóż pod maskę auta. Kuny przestaną siać spustoszenie

Wydasz mniej niż 5 złotych. Ten zapach odstraszy kunę

Kuna to bardzo sprytne i szybkie stworzenie, dlatego zastawianie pułapek nie ma większego sensu. W aucie, ogrodzie, na strychu czy w piwnicy lepiej położyć... kostkę do WC, która wydziela zapach trudny do zniesienia dla kuny. Kiedy go poczuje, od razu ucieknie.