Włożyła lateksową sukienkę. Nie ma mowy o wpadce

Jasny total look kontrastował z jej urodą, a przy tym pozwolił spojrzeć na lateks z nieco innej perspektywy. Materiał niecieszący się dobrą opinią, wyraźnie naznaczony i zepchnięty na margines, tym razem pozbył się swojej skandalicznej przeszłości. Może to za sprawą koloru, a może klasy gwiazdy, która uniosła trudny design i obroniła go swoją naturalną subtelnością?