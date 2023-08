Natalia Szroeder: Pielęgnuję w sobie nawyki dobre dla Ziemi [WYWIAD]

Uważam, że to kwestia bardzo indywidualna. Mam wielki szacunek do twórców, którzy nie boją się tematów kontrowersyjnych. Którzy wykorzystują dany im głos, by poruszać ważne tematy. Rozumiem jednak, że nie dla każdego to jest wygodna przestrzeń, że nie każdy czuje się na siłach. Jeśli chodzi o mnie, gdy piszę, stawiam po prostu na prawdę. Kwestie społeczne są dla mnie ważne od zawsze, dlatego niejednokrotnie publicznie je poruszałam. W tekstach, które obecnie piszę, będzie to słyszalne.