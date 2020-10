Wojciech Pszoniak zadzwonił do Daniela Olbrychskiego z prośbą. To była ich ostatnia rozmowa

Wojciech Pszoniak zadzwonił do Daniela Olbrychskiego z prośbą

"Kilka tygodni temu Wojtek zadzwonił do mnie, prosząc o kontakt do dobrego fryzjera dla pieska. To takie codzienne, ale ważne dla nas sprawy. Wojtek bardzo kochał swojego yorka Hebanka. Zaznaczył, że jest bardzo wymagający. Później zadzwonił i podziękował za panią Dorotę, którą mu poleciłam" – opowiadała żona Daniela Olbrychskiego. To była ich ostatnia rozmowa. Olbrychscy mieli nadzieję, że stan zdrowia Pszoniaka się poprawi. Tak się jednak nie stało. Kontaktowali się z jego żoną Basią, żeby pytać o niego.