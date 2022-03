Wojna w Ukrainie. "Polskie dzieci przechodzą teraz kurs przyśpieszonego dorastania"

Łódź, tak jak inne polskie miasta i miasteczka, otworzyła się na uchodźców z Ukrainy. Od 24 lutego do Polski przybyło ich już ponad 1,5 mln. Trafiają m.in. do prywatnych mieszkań, hosteli czy ośrodków recepcyjnych dla uchodźców. Jedna trzecia tej liczby – ok. 500 tys. – to dzieci. Jak dotąd, według wyliczeń Ministerstwa Edukacji i Nauki, do polskich szkół trafiło ok. 11,5 tys. małych Ukraińców.