Pracuje w Dziecięcym Telefonie Zaufania. Jest poruszona tym, co słyszy od ukraińskich dzieci

Dzieci często czują się zagubione. Sytuacja, w jakiej się znalazły, jest dla nich nowa i trudna zarazem. Doświadczają silnego stresu związanego z nagłą przeprowadzką. Mają poczucie, że to nie one powinny przyjechać do Polski, bo ich koledzy z Ukrainy są w dużo gorszej sytuacji. Mają poczucie winy, że ich znajomi zostali tam, gdzie toczy się wojna, że nie udało im się uciec. Czują się źle z tym, że są już bezpieczni w Polsce, a ich rówieśnicy nadal są w niebezpieczeństwie. Mają z nimi kontakt przez internet, więc czują strach. Niektóre dzieci przyjechały do Polski bez rodziców, co napawa je jeszcze większym lękiem.